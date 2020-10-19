Стрімінгова компанія Netflix оголосила найпопулярніший серіал 2020 року. За кількістю переглядів драма "Ретчед" отримала найбільший успіх серед кіноманів.

Як представники компанії повідомили у твіттері, всього за 28 днів від прем'єри серіал переглянули понад 48 мільйонів людей. Такі приголомшливі показники й допомогли драмі "Ретчед" вибороти першість серед оригінальних проєктів Netflix, які презентували у 2020 році.

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Що відомо про серіал "Ретчед"

Серіал "Ретчед" створений за мотивами знаменитого роману Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі", Ще у 2017 році представники Netflix анонсували створення стрічки та одразу заявили, що одним сезоном вони не обмежаться. Тому вже відомо, що невдовзі розпочнуть зйомки продовження "Ретчед".

За сюжетом, медсестра Мілдред Ретчед влаштовується на роботу до психіатричної лікарні. Вона просто одержима порядком, а тому з часом робить все для того, аби працівники та пацієнти беззаперечно виконували їх правила. Сама ж Ретчед з медсестри поволі перетворюється на монстра, жорстокого і безжального. Красуня отримує задоволення від жорстоких покарань та страждань пацієнтів.

Глядачів вразив не тільки моторошний сюжет, але й акторський склад проєкту. Головні ролі у серіалі "Ретчед" виконали:

Сара Полсон – медсестра Мілдред Ретчед

Джон Джон Бріонс – Річард Гановер

Фін Віттрок – Едмунд Толлесон

Синтія Ніксон – Гвендолін Бріггс

Аманда Пламмер – Луїза

Шерон Стоун – Ленора Осгуд

Прем'єра серіалу "Ретчед" відбулась 18 вересня на стрімінговій платформі Netflix.

Дивіться трейлер до серіалу "Ретчед": відео