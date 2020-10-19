Голлівудська актриса Єва Мендес упродовж 6 років відмовлялась від зйомок у телепроєктах. Кінозірка вирішила приділити весь свій час вихованню двох доньок з актором Раяном Гослінгом. Та тепер, коли дівчатка підросли, Мендес готова відновити свою кар'єру в Голлівуді.

Про це вона натякнула в інтерв'ю Sydney Morning Gerald. Єва Мендес зізналась, що захоплюється тими жінками, які вміло поєднують материнство з роботою. Досі вона не задумувалась над поверненням в кіноіндустрію, однак тепер актриса розглядає таку можливість.

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"Я відчуваю, мої моя амбіції не зникли, я просто зосередилась на вихованню дітей. Захоплююсь тими жінками, які можуть це поєднати, але я точно не одна з них. І, на щастя, у мене не було потреби працювати. Я розумію, наскільки мені в цьому пощастило. Але зараз донькам 6 і 4 роки, я починаю відчувати, що мої кар'єрні амбіції повертаються", – розповіла Єва Мендес.

Не оминула зіркова матуся і питань про карантин. Єва Мендес зізналась, що від початку оголошення пандемії коронавірусу вона з чоловіком Раяном Гослінгом та двома доньками самоізолювалась. Пара проживає у розкішному маєтку в Лос-Анджелесі та замовляє продукти з доставкою додому.

"Нам інколи здається, що ми працюємо в готелі, а наші маленькі "гості", злі та владні, завжди вимагають принести їм їжу. І коли вони лягають спати, нам залишається просто прибрати всюди. Як і всі батьки в ці часи, ми нагадуємо собі: добре, що ми всі разом і зараз ми в безпеці", – додала Єва Мендес.

Що відомо про кар'єру Єви Мендес

Єва Мендес починала свою акторську кар'єру з рекламних роликів. Саме завдяки їм у Голлівуді звернули увагу на ефектну красуню, яка приковувала погляди глядачів. Спершу талановитій актрисі віддавали епізодичні ролі. Однак стрічка "Тренувальний день" 2001 року змусила всіх режисерів придивитись до Єви Мендес. У цьому фільмі кінозірка перевтілилась у головну героїню Сару та показала свою майстерність.

Відтоді Єва Мендес знялась у десятках проєктів. Серед найвідоміших її фільмів:

"Подвійний форсаж" (2003)

"Одного разу в Мексиці" (2003)

"Поза часом" (2003)

"Метод Хітча" (2005)

"Примарний вершник" (2007)

"Володарі ночі" (2007)

"Месник" (2008)

"Копи на підхваті" (2010)

"Минулої ночі в Нью-Йорку" (2010)

"Важкий вік" (2012).

Та знаковою для Єви Мендес стала роль у драматичному фільмі "Місце під соснами", який вийшов на екрани у 2011 році. Саме на зйомках цієї стрічки актриса познайомилась зі своїм чоловіком Раяном Гослінгом. Єва Мендес залюбки згадує цей проєкт та ділиться з прихильниками улюбленими кадрами зі стрічки.

Щодо батьківства, то Єва Мендес і Раян Гослінг виховують двох донечок – Есмеральду та Амаду Лі. Обличчя дівчаток пара не показує, оскільки вважає, що на таке діти повинні самі дати згоду.