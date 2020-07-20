Співачка не зникає з соцмереж навіть попри масштабний ремонт у будинку, виховання однорічного сина та другу вагітність. Світлана Тарабарова показала в мережі, як розважається з первістком в очікуванні малюка. Для літнього відпочинку на природі вона обрала яскравий купальник.

Співачка оголосила про другу вагітність ще в травні, проте свій округлий живіт часто приховує за вбраннями оверсайз. У розпал літнього сезону Світлана Тарабарова все ж наважилась показати фігуру в купальнику, чим підкорила фоловері в інстаграмі.

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Тіло зірки суттєво змінилися за останні місяці, тому їй довелося відкласти спокусливі бікіні та відверті вбрання до повернення у попередню форму після пологів. Проте навіть чималий живіт не заважає артистці засмагати у спекотний день. Насолоджувалася відпочинком зіркова матуся з однорічним сином Іваном на руках. Малюк у блакитних плавках та великій білій панамі не надто охоче позував на камеру, проте зробив Світлану Тарабарову по-справжньому щасливою на цих фото.

Світлана Тарабарова в купальнику

Співачка обрала високі трусики яскравого блакитного кльору, які повністю прикривали її живіт, проте вигідно підкреслювали нові об'єми. Верх купальника з анімалістичним принтом вона приховала за білою сорочкою, яку зав'язала на грудях.

Навіть на відпочинку Світлана Тарабарова не забула про прикраси, обравши великі сережки-кільця. У буденному житті вона майже не користується косметикою й сміливо підкорює публіку природною красою.



Світлана Тарабарова в купальнику з сином на руках / Фото Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова в купальнику / Фото Instagram / @tarabarova