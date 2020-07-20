Певица не исчезает из соцсетей даже несмотря на масштабный ремонт в доме, воспитание годовалого сына и вторую беременность. Светлана Тарабарова показала в сети, как развлекается с первенцем в ожидании малыша. Для летнего отдыха на природе она выбрала яркий купальник.

Певица объявила о второй беременности еще в мае, однако свой округлый живот часто скрывает за нарядами оверсайз. В разгар летнего сезона Светлана Тарабарова все же решилась показать фигуру в купальнике, чем покорила фолловеров в инстаграме.

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Тело звезды существенно изменилось за последние месяцы, поэтому ей пришлось отложить соблазнительные бикини и откровенные наряды до возвращения в прежнюю форму после родов. Однако даже большой живот не мешает артистке загорать в жаркий день. Наслаждалась отдыхом звездная мама с годовалым сыном Иваном на руках. Малыш в голубых плавках и большой белой панаме не слишком охотно позировал на камеру, однако сделал Светлану Тарабарову по-настоящему счастливой на этих фото.

Светлана Тарабарова в купальнике

Певица выбрала высокие трусики яркого голубого цвета, которые полностью прикрывали ее живот, однако выгодно подчеркивали новые объемы. Верх купальника с анималистическим принтом она скрыла за белой рубашкой, которую завязала на груди.

Даже на отдыхе Светлана Тарабарова не забыла об украшениях, выбрав крупные серьги-кольца. В повседневной жизни она почти не пользуется косметикой и смело покоряет публику естественной красотой.

Светлана Тарабарова в купальнике с сыном на руках / Фото Instagram / @tarabarova

Светлана Тарабарова в купальнике / Фото Instagram / @tarabarova