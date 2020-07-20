Беременная Светлана Тарабарова расстрогала сеть видео, где показала, как ее сын убирает
Известная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах второй беременности. Пока она ждет появления своего малыша, то делится с поклонниками достижениями первенца Ивана. Звезда показывает, как учит его быть самостоятельным и помогать в уборке.
Артистка опубликовала позитивное видео на личной странице в инстаграме. Она с радостью распространяет видео, где изображен маленький Иван. Исполнительница отмечает, что с детства учит сына быть сознательным на помогать в домашних делах.
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Светлана Тарабарова в своем фотоблоге начала рубрику "Мамин помощник". Она сделала это на многочисленные просьбы поклонников, которым очень нравится наблюдать за Иваном. Звездная мама неоднократно говорила о том, что детей с раннего возраста нужно приучать к самостоятельности.
На ролике, который на днях появился в профиле исполнительницы, Иван моет умывальник и вытирает пыль на игрушечном фортепиано. Вероятно, ему также нравится музыка, ведь каждый день мальчик находится в атмосфере, где звучат песни, исполненные прекрасным голосом его матери.
После того, как первенец Тарабаровой помыл умывальник, он решил помыть лицо. Светлана учит его не только ухаживать за домом, но и за собой. Знаменитость говорит, что таким образом приучает Ивана к чистоте. А воскресная уборка уже стала традицией в семье певицы.