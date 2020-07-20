Известная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах второй беременности. Пока она ждет появления своего малыша, то делится с поклонниками достижениями первенца Ивана. Звезда показывает, как учит его быть самостоятельным и помогать в уборке.

Артистка опубликовала позитивное видео на личной странице в инстаграме. Она с радостью распространяет видео, где изображен маленький Иван. Исполнительница отмечает, что с детства учит сына быть сознательным на помогать в домашних делах.

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Светлана Тарабарова в своем фотоблоге начала рубрику "Мамин помощник". Она сделала это на многочисленные просьбы поклонников, которым очень нравится наблюдать за Иваном. Звездная мама неоднократно говорила о том, что детей с раннего возраста нужно приучать к самостоятельности.

На ролике, который на днях появился в профиле исполнительницы, Иван моет умывальник и вытирает пыль на игрушечном фортепиано. Вероятно, ему также нравится музыка, ведь каждый день мальчик находится в атмосфере, где звучат песни, исполненные прекрасным голосом его матери.

После того, как первенец Тарабаровой помыл умывальник, он решил помыть лицо. Светлана учит его не только ухаживать за домом, но и за собой. Знаменитость говорит, что таким образом приучает Ивана к чистоте. А воскресная уборка уже стала традицией в семье певицы.