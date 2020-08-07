Популярна українська співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва полюбляє демонструвати неординарний стиль в одязі та експериментувати із зовнішністю. У теплий сонячний день зірка вирішила зробити яскравий макіяж, який допоможе підняти настрій.

Надя обожнює яскраві образи. Вона неодноразово постала перед камерами в оригінальних аутфітах, вражала публіку приголомшливим вбранням. На останній світлині, яку артистка поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона зробила акцент на косметиці та головному уборі.

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Виконавиця ніжилася на сонці на подвір'ї власного заміського будинку. Для багатьох людей це справжня розкіш, особливо влітку 2020 року, коли триває пандемія коронавірусу. Поки що знаменитість не поспішає відправлятися у закордонну поїздку і відпочиває у маєтку, що неподалік від Києва. Там вона не лише приймає сонячні ванни, а й насолоджується прохолодною водичкою в басейні.

Образ Наді Дорофєєвої

Співачка зображена так, що не можна зрозуміти, у чому саме вона одягнена. Проте, ймовірно, знаменитість після купання у басейні вирішила позасмагати. Вона зібрала довге волосся доверху і одягнула на голову капелюх від знаменитого українського дизайнера Руслана Багінського. Солом'яний аксесуар із довгим кольоровим шнурком дуже пасує Наді. Її вуха прикрашали численні сережки. Зокрема, у формі хреста та з довгим ланцюжком.

Також Дорофєєва похизувалася бездоганним макіяжем. Вона полюбляє використовувати різноманітну косметику, щоразу експериментувати з нею. Цього разу виконавиця нафарбувала повіки яскравими жовтими тінями та додала ідеальні чорні стрілки.

"Літа залишилося дуже мало", – із сумом написала у дописі співачка.



Надя Дорофєєва з яскравим макіяжем та в капелюсі / Instagram / @nadyadorofeeva