Популярная украинская певица, бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева любит демонстрировать неординарный стиль в одежде и экспериментировать с внешностью. В теплый солнечный день звезда решила сделать яркий макияж, который поможет поднять настроение.

Надя обожает яркие образы. Она неоднократно представала перед камерами в оригинальных аутфитах, поражала публику потрясающим нарядом. На последней фотографии, которую артистка распространила на личной странице в инстаграме, она сделала акцент на косметике и головном уборе.

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Исполнительница нежилась на солнце во дворе собственного загородного дома. Для многих людей это настоящая роскошь, особенно летом 2020 года, когда продолжается пандемия коронавируса. Пока что знаменитость не спешит отправляться в заграничную поездку и отдыхает в имении неподалеку от Киева. Там она не только принимает солнечные ванны, но и наслаждается прохладной водичкой в бассейне.

Образ Нади Дорофеевой

Певица изображена так, что нельзя понять, во что именно она одета. Однако, вероятно, знаменитость после купания в бассейне решила позагорать. Она собрала длинные волосы вверх и надела на голову шляпу от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского. Соломенный аксессуар с длинным цветным шнурком очень подходит Наде. Ее уши украшали многочисленные серьги. В частности, в форме креста и с длинной цепочкой.

Также Дорофеева похвасталась безупречным макияжем. Она любит использовать разнообразную косметику, каждый раз экспериментировать с ней. На этот раз исполнительница накрасила веки яркими желтыми тенями и добавила идеальные черные стрелки.

"Лета осталось очень мало", – с грустью написала в посте певица.



Надя Дорофеева с ярким макияжем и в шляпе / Instagram / @nadyadorofeeva