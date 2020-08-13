29-річна американська модель Емілі Ратажковскі влаштувала спокусливу зйомку на пляжі у новій колекції свого бренду Inamorata. Знаменитість сміливо оголювала підтягнутий живіт перед камерою, змінюючи яскраві топи.

За три роки існування особистого бренду Емілі Ратажковскі розширила виробництво й випускає не лише білизну й купальники, а й повсякденний одяг. Всі речі з нових колекцій модель приміряє на собі. В інстаграмі вона продемонструвала спокусливі буденні образи від Inamorata.

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Зйомка відбулась на безлюдному пляжі з фантастичним видом на океан. Проте вся увага шанувальників була прикута не до пейзажів, а до тіла Емілі Ратажковскі. Вона показала на собі кілька костюмів, які складалися з топа та штанів вільного крою або шортів на резинці.

У вбраннях жовтого, білого, тілесного та кольору хакі модель ефектно засвітила свій підтягнутий живіт та струнку талію. Обтислі топи вигідно підкреслювали пишний бюст Емілі Ратажковскі. Розпущене волосся зірки розвівалось на вітрі й додавало кадрам звабливості.



Емілі Ратажковскі похизувалась тілом у топі / Instagram / @emrata



Емілі Ратажковскі похизувалась тілом у топі / Instagram / @inamoratawoman