29-летняя американская модель Эмили Ратаковски устроила соблазнительную съемку на пляже в новой коллекции своего бренда Inamorata. Знаменитость смело обнажала подтянутый живот перед камерой, меняя яркие топы.

За три года существования собственного бренда Эмили Ратаковски расширила производство и выпускает не только белье и купальники, но и повседневную одежду. Все вещи из новых коллекций модель примеряет на себе. В инстаграме она продемонстрировала соблазнительные будничные образы от Inamorata.

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Съемка состоялась на безлюдном пляже с фантастическим видом на океан. Однако все внимание поклонников было приковано не к пейзажам, а к телу Эмили Ратаковски. Она показала на себе несколько костюмов, которые состояли из топа и брюк свободного кроя или шортов на резинке.

В нарядах желтого, белого, телесного и цвета хаки модель эффектно засветила свой подтянутый живот и стройную талию. Облегающие топы выгодно подчеркивали пышный бюст Эмили Ратаковски. Распущенные волосы звезды развевались на ветру и добавляли кадрам обольстительности.



Эмили Ратаковски похвасталась телом в топе / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски похвасталась телом в топе / Instagram / @inamoratawoman