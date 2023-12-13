Дракон символізує владу, авторитет і силу. Тому важливо підібрати для прикрашання саме ті кольори, які йому подобаються. Бо інакше протягом року будуть з'являтися проблеми та негаразди. В які кольори не варто прикрашати ялинку на 2024 рік – знає 24 Канал.

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Які кольори не варто обирати для прикрашання ялинки на 2024 рік

У рік Зеленого Дерев'яного Дракона варто відмовитися від "нудних" та монотонних кольорів. Йдеться про:

Темно-жовтий;

коричневий;

сірий;

чорний;

темно-синій.

Такі відтінки асоціюються з буденністю та стабільністю. Тоді як ця тварина цінує яскравість та насиченість. Тож Дракону не подобається, коли ялинка одягнена в непримітні кольори. Він навпаки цінує проявленість та креативність.

Зверніть вашу увагу на помітні кольори, найбільше на головний колір 2024 року – зелений. Також підбирайте прикраси на ялинку золотого, сріблястого та червоного кольорів. Це допоможе привабити у Новий рік достаток і вдачу у всіх справах.

До речі, якщо вам не подобаються насичений зелений, можете обирати його відтінки. Наприклад, хакі чи оливковий. Вони завжди мають стильний та доречний вигляд.

Також Дракону дуже подобається золотий та червоний колір. Чим яскравіший – тим краще. Не бійтеся таких акцентів, бо зараз це максимально доречно.

та червоний колір. Чим яскравіший – тим краще. Не бійтеся таких акцентів, бо зараз це максимально доречно. Дуже круто поєднати під час оздоблення новорічної красуні червоний та золотий. Такий тандем вважається трендом цього сезону.

трендом цього сезону. Круто доповнюють ялинку помаранчеві іграшки та прикраси. До того ж Дракону дуже подобається цей колір, бо він символізує сонце та тепло.

Фіолетовий та пурпуровий – теж зараз максимально на піку популярності. Ялинка набуде особливої елегантності з такими відтінками. Тож спробуйте.

Цікаво, що зараз набирають популярності ялинкові композиції. Зробити їх дуже просто.