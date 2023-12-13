Дракон символізує владу, авторитет і силу. Тому важливо підібрати для прикрашання саме ті кольори, які йому подобаються. Бо інакше протягом року будуть з'являтися проблеми та негаразди. В які кольори не варто прикрашати ялинку на 2024 рік – знає 24 Канал.
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Які кольори не варто обирати для прикрашання ялинки на 2024 рік
У рік Зеленого Дерев'яного Дракона варто відмовитися від "нудних" та монотонних кольорів. Йдеться про:
- Темно-жовтий;
- коричневий;
- сірий;
- чорний;
- темно-синій.
Такі відтінки асоціюються з буденністю та стабільністю. Тоді як ця тварина цінує яскравість та насиченість. Тож Дракону не подобається, коли ялинка одягнена в непримітні кольори. Він навпаки цінує проявленість та креативність.
Зверніть вашу увагу на помітні кольори, найбільше на головний колір 2024 року – зелений. Також підбирайте прикраси на ялинку золотого, сріблястого та червоного кольорів. Це допоможе привабити у Новий рік достаток і вдачу у всіх справах.
- До речі, якщо вам не подобаються насичений зелений, можете обирати його відтінки. Наприклад, хакі чи оливковий. Вони завжди мають стильний та доречний вигляд.
- Також Дракону дуже подобається золотий та червоний колір. Чим яскравіший – тим краще. Не бійтеся таких акцентів, бо зараз це максимально доречно.
- Дуже круто поєднати під час оздоблення новорічної красуні червоний та золотий. Такий тандем вважається трендом цього сезону.
- Круто доповнюють ялинку помаранчеві іграшки та прикраси. До того ж Дракону дуже подобається цей колір, бо він символізує сонце та тепло.
- Фіолетовий та пурпуровий – теж зараз максимально на піку популярності. Ялинка набуде особливої елегантності з такими відтінками. Тож спробуйте.
Цікаво, що зараз набирають популярності ялинкові композиції. Зробити їх дуже просто.