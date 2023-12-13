Дракон символизирует власть, авторитет и силу. Поэтому важно подобрать для украшения именно те цвета, которые ему нравятся. Иначе в течение года будут появляться проблемы и неурядицы. В какие цвета не стоит украшать елку на 2024 год – знает 24 Канал.

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Какие цвета не стоит выбирать для украшения елки на 2024 год

В год Зеленого Деревянного Дракона следует отказаться от "скучных" и монотонных цветов. Речь идет о:

Темно-желтом;

коричневом;

сером;

черном;

темно-синем.

Такие оттенки ассоциируются с обыденностью и стабильностью. Тогда как это животное ценит яркость и насыщенность. Так что Дракону не нравится, когда елка одета в неприметные цвета. Он, наоборот, ценит проявление и креативность.

Обратите ваше внимание на заметные цвета, больше всего на главный цвет 2024 года – зеленый. Также подбирайте украшения на елку золотого, серебристого и красного цвета. Это поможет привлечь в Новый год успех и удачу во всех делах.

Кстати, если вам не нравятся насыщенный зеленый, можете выбирать его оттенки. К примеру, хаки или оливковый. Они всегда выглядят стильно и уместно.

Также Дракону очень нравится золотой и красный цвет. Чем ярче – тем лучше. Не бойтесь таких акцентов, потому что сейчас это очень уместно.

и красный цвет. Чем ярче – тем лучше. Не бойтесь таких акцентов, потому что сейчас это очень уместно. Очень круто соединить во время украшения новогодней красавицы красный и золотой. Такой тандем считается трендом этого сезона.

трендом этого сезона. Круто дополняют елку оранжевые игрушки и украшения. К тому же Дракону очень нравится этот цвет, потому что он символизирует солнце и тепло.

Фиолетовый и пурпурный – тоже сейчас максимально на пике популярности. Елка приобретет особую элегантность с такими оттенками. Поэтому попробуйте.

Интересно, что сейчас набирают популярность елочные композиции. Сделать их очень просто.