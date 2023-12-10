Вибір ялинки залежить від вподобань та цінностей кожної людини. Тому що як і штучна, так і жива новорічна красуня, має свої переваги й недоліки. 24 Канал допоможе з'ясувати, на якій з них зупинити свій вибір.

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Переваги та недоліки живої ялинки

Коли йдеться про живу ялинку, то її великим "плюсом" є неповторний запах хвойного дерева. Дім наповнюється особливим ароматом свята та різдвяної атмосфери. До того ж цей запах – корисний. Адже виділяються бактерицидні речовини, які очищають повітря.

Однак, очевидним "мінусом" є те, що живу ялинку вирубують з лісу й таким чином, шкодять нашій природі. Також це дерево може 10-15 років зростати, перед тим, як його зріжуть. А люди покористуються ялинкою у кращому випадку місяць й викинуть.

Хоча бувають й ті, хто спеціально вирощує живі новорічні красуні для продажу. Люди роблять це на спеціальних територіях з отримання дозволу на таку діяльність. У такому випадку ліси не страждають, тож це є перевагою.

Так чи інакше, після періоду різдвяно-новорічних свят постає питання, куди подіти живу ялинку. У багатьох населених пунктах немає місць перероблювання дерев, тож часто люди просто викидають ялинку через балкон або в смітник.

Переваги та недоліки штучної ялинки

Багато поціновувачів естетики обирають саме штучний варіант красуні, адже вона завжди має гарний вигляд. У штучних ялинок – одинакові гілочки та кількість хвої, тож це переконує людей ставити саме її. До того ж її можна використовувати дуже багато років, якщо правильно експлуатувати. що дуже вигідно.

Перевагою штучних ялинок є те, що вони не обсипаються . Тому не доводиться постійно збирати голки з підлоги. Це буде економити ваш час і сили.

. Тому не доводиться постійно збирати голки з підлоги. Це буде економити ваш час і сили. Також обираючи саме штучну ялинку, ви бережете екологію, адже не купуєте вирубані з ліси дерева. Це у випадку, якщо їх не вирощували у спеціальних розсадниках із відповідним дозволом.

Утім, штучні новорічні красуні найчастіше виготовляють з матеріалу ПВХ, який є дуже шкідливим. Його вважають одним з найнебезпечніших з усіх видів пластмас, оскільки під час нагрівання виділяються отруйні речовини.

Деякі люди постійно люблять щось нове. Тому їм набридає ставити одне й те ж дерево щороку.

Зверніть увагу, що є місця у домі, де взагалі небажано ставити ялинку. Це може зашкодити вам.