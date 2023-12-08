Смаки у всіх різні. Однак, важливо, щоб гірлянда гармонійно поєднувалась з іншим новорічним декором. Тоді ваша ялинка буде мати неймовірний вигляд. 24 Канал розкаже про те, чим спершу потрібно прикрашати дерево: іграшками чи гірляндами.
Цікаво Яку деталь треба повісити на ялинку, щоб стати багатшим у 2024 році
Коли вішати гірлянду на ялинку
Часто люди спочатку вішають на ялинку іграшки, а потім додають світло. Однак, експерти кажуть, що це неправильно. Краще зробити навпаки. Гірлянда виглядатиме більш гармонійно під шаром іграшок та мішури. Крім того, вона може зіпсувати новорічний декор. Адже прикраси падають та навіть розбиваються.
Гірлянду варто акуратно зафіксувати на гілках. Якщо вона занадто важка, то візьміть спеціальні дротяні гачки або прозору волосінь.
Новорічна ялинка вдома / Фото Canva
Як прикрашати ялинку: корисні поради
- Якщо ви любите, щоб ялинку прикрашала велика кількість іграшок, то краще придбайте штучну. Деякий декор може бути заважкий для живого дерева.
- Підберіть гарну колірну гаму та слідкуйте за трендами цього року.
- Розвішуйте іграшки не лише на кінчики гілок, але й глибше. Так ялинка матиме більш пишний вигляд.
- Відмовтеся від дощику. Його можна замінити сучасними стрічками.
- Красиво задекоруйте підніжжя дерева. Наприклад, додайте штучний сніг, подарункові коробки, оленів, санки або різноманітні іграшки.
- Не забудьте прикрасити верхівку ялинки. Це важлива деталь, яка вшановує різдвяні традиції. Зазвичай люди обирають зірку або ангела.