Смаки у всіх різні. Однак, важливо, щоб гірлянда гармонійно поєднувалась з іншим новорічним декором. Тоді ваша ялинка буде мати неймовірний вигляд. 24 Канал розкаже про те, чим спершу потрібно прикрашати дерево: іграшками чи гірляндами.

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Коли вішати гірлянду на ялинку

Часто люди спочатку вішають на ялинку іграшки, а потім додають світло. Однак, експерти кажуть, що це неправильно. Краще зробити навпаки. Гірлянда виглядатиме більш гармонійно під шаром іграшок та мішури. Крім того, вона може зіпсувати новорічний декор. Адже прикраси падають та навіть розбиваються.

Гірлянду варто акуратно зафіксувати на гілках. Якщо вона занадто важка, то візьміть спеціальні дротяні гачки або прозору волосінь.

Новорічна ялинка вдома / Фото Canva

Як прикрашати ялинку: корисні поради