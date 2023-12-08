Вкусы у всех разные. Однако важно, чтобы гирлянда гармонично сочеталась с другим новогодним декором. Тогда ваша елка будет выглядеть невероятно. 24 Канал расскажет о том, чем сначала нужно украшать дерево: игрушками или гирляндами.
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Когда вешать гирлянду на елку
Часто люди сначала вешают на елку игрушки, затем добавляют свет. Однако эксперты говорят, что это неправильно. Лучше сделать наоборот. Гирлянда будет смотреться более гармонично под слоем игрушек и мишуры. Кроме того, она может испортить новогодний декор. Ведь украшения падают и даже разбиваются.
Гирлянду следует аккуратно зафиксировать на ветках. Если она слишком тяжелая, то возьмите специальные проволочные крючки или прозрачную леску.
Новогодняя елка дома / Фото Canva
Как украшать елку: полезные советы
- Если вы любите, чтобы елку украшало большое количество игрушек, то лучше приобретите искусственную. Некоторый декор может быть тяжел для живого дерева.
- Подберите хорошую цветовую гамму и следите за трендами этого года.
- Развешивайте игрушки не только на кончики ветвей, но и поглубже. Так елка будет выглядеть более пышно.
- Откажитесь от дождика. Его можно заменить современными лентами.
- Красиво декорируйте подножие дерева. К примеру, добавьте искусственный снег, подарочные коробки, оленей, санки или разнообразные игрушки.
- Не забудьте украсить верхушку елки. Это важная деталь, которая чествует рождественские традиции. Обычно люди выбирают звезду или ангела.