Український хореограф та суддя "Танців з зірками" 15 листопада покинув прямий ефір через травму, отриману у танці з Юлії Саніної і Дмитром Жуком. Виявилось, що він пошкодив палець руки.

За словами Влада Ями на його інстаграм-сторінці у тимчасових "сторіс", після шоу він відправився до лікарні і поки чекав на те, щоб зробити рентген, він випив знеболювальне і приклав лід до руки.

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Чоловік заспокоїв прихильників і зазначив, що нічого серйозного з ним не сталось.

"Щось з пальцем, буває", – спокійно та лаконічно розповів Яма.



Влад Яма отримав травму в ефірі "Танців з зірками" / Instagram / @vladyama_official

Варто нагадати, що у 12 випуску "Танців з зірками" чотири зіркові пари виконали по три танці: звичаний танець, танець із суддею та "танець за життя". Пара Юлії Саніної і Дмитра Жука станцювала разом з Владом Ямою. Номер довелось вдосконалювати лише за 1 ніч до прямого ефіру через те, що хореограф був весь тиждень за кордоном.

Після виконання номеру він вислухав оцінки інших суддів і покинув прямий ефір через травму. Інших учасників потім оцінювали лише три судді: Катерина Кухар, Григорій Чапкіс та запрошений суддя Павло Вишняков.