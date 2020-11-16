Украинский хореограф и судья "Танцев со звездами" 15 ноября покинул прямой эфир из-за травмы, полученной в танце с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком. Оказалось, что он повредил палец руки.

По словам Влада Ямы на его инстаграм-странице во временных "сторис", после шоу он отправился в больницу и пока ждал на то, чтобы сделать рентген, он выпил обезболивающее и приложил лед к руке.

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Мужчина успокоил поклонников и отметил, что ничего серьезного с ним не случилось.

"Что-то с пальцем, бывает", – спокойно и лаконично рассказал Яма.



Влад Яма получил травму в эфире "Танцев со звездами" / Instagram / @vladyama_official

Стоит напомнить, что в 12 выпуске "Танцев со звездами" четыре звездные пары исполнили по три танца: обычный танец, танец с судьей и "танец за жизнь". Пара Юлии Саниной и Дмитрия Жука станцевала вместе с Владом Ямой. Номер пришлось совершенствовать только за 1 ночь до прямого эфира из-за того, что хореограф был всю неделю за границей.

После исполнения номера он выслушал оценки других судей и покинул прямой эфир из-за травмы. Других участников затем оценивали только три судьи: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и приглашенный судья Павел Вишняков.