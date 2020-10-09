Одне з найгучніших одружень зірок планується у старшого нащадка Вікторії і Девіда Бекхем – 21-річного Брукліна. Наприкінці червня щасливий хлопець освідчився своїй коханів, відтак зірки планують зіркове дійство вже наступного року.

Згідно з інформацією видання The Sun, шлюбна церемонія Брукліна та моделі Ніколи запланована на 2021 рік. Близький друг розповів в інтерв'ю для видання, пара зіграє 2 весілля: одне – у західній частині центральної Англії (Cotswold Hills), посеред мальовничих зелених пагорбів. Дійство має бути по-особливому затишним і сімейним, і на ньому будуть присутні лише найближчі друзі та родичі. Не секрет, що уся родина Бекхемів має британське коріння.

До слова Колишня дівчина Брукліна Бекхема постане у фільмі вагітною: перші фото

Для ролей шаферів Бруклін запросив своїх молодших братів Ромео та Круза, а його батько – колишній футболіст Девід, може стати церемоніймейстером. Сестра зіркових братів Бекхемів – 9-річна Харпер стане подругою нареченої.

"Бруклін неймовірно орієнтований на сім’ю. Він вважає, що може довірити це тільки близьким. У нього ніколи насправді не виникало питань про те, кого він обере на ці ролі",– поділився інсайдер.

Другу вечірку-весілля пара планує провести на території США, звідки родом Ніколи. Вона буде більш приватною, а для збереження безпеки закохані планують найняти команду професійних охоронців.

Варто нагадати, що весільну сукню для нареченої Ніколи Пельтц створить свекруха – дизанерка Вікторія Бекхем. Нікола, начебто, хоче довгу мінімалістичну сукню до підлоги, яка буде створена за ексклюзивними ескізами, які вже готові.