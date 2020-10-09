Голлівудська актриса Хлоя Морец після розриву з Брукліном Бекхемом почала активніше зніматись у кіно. Наразі знаменита білявка бере участь у зйомках фільму Mother/Android, де постане вагітною.

Журнал Just Jared поширив перші кадри, зроблені папараці на знімальному майданчику у Бостоні. Сталось це у четвер, 8 жовтня, коли Хлоя Морец з округлим животом виходила зі свого трейлера. Згідно з кадрами, актриса постане у стрічці в типовому для майбутніх матусь образі: джинсовому комбінезоні, футболці, куртці та зручному взутті.

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Що відомо про фільм Mother/Android

Mother/Android – це робоча назва нового голлівудського проєкту, яка до виходу фільму на екран може змінитись.

За сюжетом, вагітна дівчина Джорджія та її коханий хлопець Сем намагаються вижити у війні своєї країни зі штучним інтелектом. За кілька днів до зіткнення з новим постанням андроїдів пара покидає рідне місто, щоб на час пологів перебувати у безпеці. Та що станеться з головними героями та чи вдасться їм врятувати себе і майбутню дитину – глядачі побачать вже в 2021 році.

Відомо, що режисером стрічки стане дебютант Меттсон Томлін. Саме він і запросив Хлою Морец на головну роль.

Коротко про роман Брукліна Бекхема і Хлої Морец

Син Девіда та Вікторії Бекхем у 2017 році був нерозлучним з актрисою Хлоєю Морец. Пара проводила вікенди з зірковими батьками Брукліна, а у ЗМІ поширювали інформацію, що хлопець готується освідчитись красуні. Однак у квітні 2018 року Брукліна Бекхема підловили на побаченні з моделлю Playboy Лексі Вуд. Хлоя Морец вирішила не коментувати зраду та почала активно зніматись у кіно, остаточно завершивши цей роман.

З того часу Бруклін Бекхем мав кілька гучних романів з манекенницями. Наразі ж хлопець заручився з Ніколою Пельтц. Дівчина є донькою знаменитого мільярдера, тому у ЗМІ припускають, що перед весіллям пара підпише шлюбний контракт.