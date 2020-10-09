Голливудская актриса Хлоя Морец после разрыва с Бруклином Бекхэмом начала активно сниматься в кино. Сейчас знаменитая блондинка участвует в съемках фильма Mother/Android, где будет беременной.

Журнал Just Jared распространил первые кадры, сделанные папарацци на съемочной площадке в Бостоне. Произошло это в четверг, 8 октября, когда Хлоя Мориц с округлым животом выходила из своего трейлера. Согласно кадрами, актриса предстанет в картине в типичном для будущих мам образе: джинсовом комбинезоне, футболке, куртке и удобной обуви.

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Что известно о фильме Mother/Android

Mother/Android – это рабочее название нового голливудского проекта, которое до выхода фильма на экран может измениться.

По сюжету, беременная девушка Джорджия и ее любимый парень Сэм пытаются выжить в войне своей страны с искусственным интеллектом. За несколько дней до столкновения с новым восстанием андроидов пара покидает родной город, чтобы на время родов находиться в безопасности. И что произойдет с главными героями и удастся ли им спасти себя и будущего ребенка – зрители увидят уже в 2021 году.

Известно, что режиссером ленты станет дебютант Мэттсон Томлин. Именно он и пригласил Хлою Морец на главную роль.

Коротко о романе Бруклина Бекхэма и Хлои Морец

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм в 2017 году был неразлучен с актрисой Хлоей Морец. Пара проводила уикенды со звездными родителями Бруклина, а в СМИ распространяли информацию, что парень готовится сделать предложение красавице. Однако в апреле 2018 года Бруклина Бекхэма поймали на свидании с моделью Playboy Лекси Вуд. Хлоя Морец решила не комментировать измену и начала активно сниматься в кино, окончательно завершив этот роман.

С тех пор Бруклин Бекхэм имел несколько громких романов с манекенщицами. Теперь же парень обручился с Николой Пельтц. Девушка является дочерью знаменитого миллиардера, поэтому в СМИ предполагают, что перед свадьбой пара подпишет брачный контракт.