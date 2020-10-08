Представители Netflix готовятся к очередной премьере на стриминговой платформе. Фильм "На месте принцессы 2" (Princess Switch: Switched Again) должен выйти 19 ноября 2020 года. Сейчас в сети презентовали первые фото с главными героями ленты, которые поразили королевской роскошью.

Как передает Just Jared, Ванесса Гадженс сыграет сразу трех героинь телепроекта – Маргарет, Стейси и Фиону. Лента станет продолжением романтической комедии "На месте принцессы", которая вышла на экраны в 2018 году.

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По сюжету, герцогиня Маргарет встречает американку Стейси, которая является точной ее копией. Представительница монархии решает поменяться местами с туристкой, чтобы хоть несколько дней перед нежелательной свадьбой пожить обычной жизнью. Но Маргарет влюбляется в коллегу американки, а Стейси – в очаровательного принца.

Во 2 части ленты главных героинь ждут новые забавные испытания. Маргарет станет королевой Монтенаро, а вот Стейси – принцессой Белгравии, которая исправно будет исполнять свои обязанности во дворце. Приезд в королевство кузины Фионы и красивого принца, который намерен завоевать сердце королевы Маргарет, подарят зрителям тройной юмор.

"После того, как я его прочитала сценарий, подумала: "О, Боже, это будет тройная работа. Трое меня в кадре? Я, я и я! "Мне сказали, что это будут разные персонажи, поэтому я и понятия не имела, насколько это будет весело", – рассказала Ванесса Гадженс EW.

Сейчас в сети презентовали первые фото из фильма "На месте принцессы 2". На кадрах можно увидеть Ванессу Гадженс в ролях представительниц монархии. Роскошные вечерние платья, изящные и по-королевски идеальные костюмы со шляпками: стилисты сделали все, чтобы актриса выглядела как настоящая принцесса.

Кадры из фильма "На месте принцессы 2" / Фото Just Jared

Известно, что Netflix заказал трилогию ленты "На месте принцессы". Новый фильм выйдет на экраны 19 ноября 2020 года, а вот третью часть зрителям стоит ожидать в 2021 году.