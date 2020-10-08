Представники Netflix готуються до чергової прем'єри на стрімінговій платформі. Фільм "На місці принцеси 2" (Princess Switch: Switched Again) має вийти 19 листопада 2020 року. Наразі у мережі презентували перші фото з головними героями стрічки, які вразили королівською розкішшю.

Як передає Just Jared, Ванесса Гадженс зіграє одразу трьох героїнь телепроєкту – Маргарет, Стейсі і Фіону. Стрічка стане продовженням романтичної комедії "На місці принцеси", яка вийшла на екрани у 2018 році.

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За сюжетом, герцогиня Маргарет зустрічає американку Стейсі, яка є точною її копією. Представниця монархії вирішує помінятись місцями з туристкою, щоб хоч кілька днів перед небажаним весіллям пожити звичайним життям. Та Маргарет закохується у колегу американки, а Стейсі – у чарівного принца.

У 2 частині стрічки на головних героїнь чекатимуть нові кумедні випробування. Маргарет стане королевою Монтенаро, а от Стейсі – принцесою Белгравії, яка справно виконуватиме свої обов'язки у палаці. Приїзд до королівства кузини Фіони та вродливого принца, який має намір завоювати серце королеви Маргарет, подарують глядачам потрійний гумор.

"Після того, як я його прочитала сценарій, подумала: "О, Боже, це буде потрійна робота. Троє мене в кадрі? Я, я і я!" Мені сказали, що це будуть різні персонажі, тому я й гадки не мала, наскільки це буде весело", – розповіла Ванесса Гадженс EW.

Наразі у мережі презентували перші фото з фільму "На місці принцеси 2". На кадрах можна побачити Ванессу Гадженс у ролях представниць монархії. Розкішні вечірні сукні, витончені і по-королівськи ідеальні костюми з капелюшками: стилісти зробили все, щоб актриса виглядала як справжня принцеса.

Кадри з фільму "На місці принцеси 2" / Фото Just Jared

Відомо, що Netflix замовив трилогію стрічки "На місці принцеси". Новий фільм вийде на екрани 19 листопада 2020 року, а от на третю частину глядачам варто очікувати у 2021 році.