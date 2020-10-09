Одно из самых громких бракосочетаний звезд планируется у старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэм – 21-летнего Бруклина. В конце июня счастливый парень сделал предложение своей возлюбленной, поэтому звезды планируют звездное действо уже в следующем году.

Согласно информации издания The Sun, брачная церемония Бруклина и модели Николы запланирована на 2021 год. Близкий друг рассказал в интервью для издания, пара сыграет 2 свадьбы: одна – в западной части центральной Англии (Cotswold Hills), среди живописных зеленых холмов. Действо должно быть по-особенному уютным и семейным, и на нем будут присутствовать только самые близкие друзья и родственники. Не секрет, что вся семья Бекхэмов имеет британские корни.

К слову Бывшая девушка Бруклина Бекхэма предстанет в фильме беременной: первые фото

Для ролей шаферов Бруклин пригласил своих младших братьев Ромео и Круза, а его отец – бывший футболист Дэвид, может стать церемониймейстером. Сестра звездных братьев Бекхэмов – 9-летняя Харпер станет подругой невесты.

Он считает, что может доверить это только близким. У него никогда на самом деле не возникало вопросов о том, кого он выберет на эти роли",– поделился инсайдер.

Вторую вечеринку-свадьбу пара планирует провести на территории США, откуда родом Никола. Она будет более частной, а для сохранения безопасности влюбленные планируют нанять команду профессиональных охранников.

Стоит напомнить, что свадебное платье для невесты Николы Пельтц создаст свекровь-дизанер Виктория Бекхэм. Никола, вроде бы, хочет длинное минималистичная платье до пола, которое будет создано по эксклюзивным эскизам, которые уже готовы.