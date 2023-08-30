Раки, Водолії та Стрільці, цього тижня фінансовий успіх вам гарантовано. Можете розраховувати на додаткові кошти, пише 24 Канал.

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Рак

Ви зможете значно збільшити свій дохід уже в перші дні вересня. Почніть втілювати у задум те, про що вже давно думали.

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Водолій

Уже до кінця тижня вам надійде цікава пропозиція, завдяки якій зможете примножити зароблені гроші. Однак, перед тим, як погодитися, добре все обдумайте.

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Стрілець

Останнім часом ви працювали не покладаючи рук. Фортуна вирішила винагородити. Тож несподівано отримаєте додаткову суму.

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