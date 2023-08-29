Астрологи вважають, що Близнюки, Діви, Стрільці, Водолії – енергетичні вампіри. З ними краще не заводити товариських взаємин, пише 24 Канал.

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Близнюки

Деяким Близнюкам подобається отруювати життя іншим людям. Вони здобувають енергію, коли бачать страждання інших. Коли їм дорікають через це – ті удають, що не знають, про що мова.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Діви обожнюють конфлікти, але лише ті, в яких вони не беруть участь. Вони можуть налаштовувати людей один проти одного, щоб розсварити їх та отримати вигоду.

Гороскоп для Дів

Стрілець

Стрільців краще ніколи не лютити, бо декотрі з них дуже мстиві. Свою помсту вони продумують довго і точно, чекаючи вдалого моменту. Стрільці отримують задоволення, коли бачать, що план спрацював.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Деякі Водолії бувають заздрісними – через це вони дуже небезпечні. Якщо з вами трапиться біда – вони тихо підсміюватимуться. Також Водолії багато пліткують.

Гороскоп для Водоліїв