Астрологи считают, что Близнецы, Девы, Стрельцы, Водолеи – энергетические вампиры. С ними лучше не заводить товарищеские отношения, пишет 24 Канал.

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Близнецы

Некоторым Близнецам нравится отравлять жизнь другим людям. Они обретают энергию, когда видят страдания других. Когда их упрекают из-за этого – делают вид, что не знают, о чем речь.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Девы обожают конфликты, но только те, в которых они не участвуют. Они могут настраивать людей друг против друга, чтобы рассорить их и извлечь выгоду.

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Стрелец

Стрельцов лучше никогда не свирепствовать, потому что некоторые из них очень мстительны. Свою месть они продумывают долго и точно, ожидая удачного момента. Стрельцы получают удовольствие, когда видят, что план сработал.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Некоторые Водолеи бывают завистливыми – поэтому они очень опасны. Если с вами случится беда – они будут тихо подсмеиваться. Также Водолеи много сплетничают.

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