3 знака зодиака обожают делать покупки – это Близнецы, Весы и Водолеи, пишет 24 Канал. Для них поход в магазин – своеобразная медитация и способ освободить эмоции.

Интересно Настоящие счастливцы: какие знаки зодиака притягивают удачу

Близнецы

Одно из любимых дел Близнецов – ходить по магазинам. Чтобы позволить себе покупки, они много работают. Хотя их зависимость ощутима, Близнецы с умом подходят к вещам, которые хотят приобрести себе.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Представители этого знака с нетерпением ждут акций и распродаж в любимых магазинах. Весы готовы идти в минус и тратить кредитные средства.

Гороскоп для Весов

Водолеи

Свободное время и деньги – это знак для Водолеев, что сейчас время шопинга. Чтобы купить какую-нибудь вещь, представители этого знака готовы идти на конфликт с другими людьми.

Гороскоп для Водолеев