Раки, Водолеи и Стрельцы, на этой неделе финансовый успех вам гарантирован. Можете рассчитывать на дополнительные средства, пишет 24 Канал.
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Рак
Вы можете значительно увеличить свой доход уже в первые дни сентября. Начните воплощать в замысел то, о чем уже давно думали.
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Водолей
Уже к концу недели вам поступит интересное предложение, благодаря которому сможете приумножить заработанные деньги. Однако, прежде чем согласиться, хорошо все обдумайте.
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Стрелец
В последнее время вы работали не покладая рук. Фортуна решила вознаградить. Так что неожиданно получите дополнительную сумму.
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