Так, Риби, Близнюки, Леви та Скорпіони, вже у перший місяць осені вам можуть показати на двері. Якщо не хочете втратити роботу, працюйте краще, пише 24 Канал.

До речі У кого зі знаків зодіаку буде приголомшливий успіх вже цієї осені

Риби

Останні місяці були нелегкими. Ви можете відчувати емоційне та фізичне виснаження. Досить відтягувати, краще поговоріть з керівником. Якщо хочете залишитися, попросіть про відпустку. В іншому випадку можете втратити роботу.

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Близнюки

У колективі могли почастішати конфлікти. Замість того, щоб спокійно поговорити, ви дедалі частіше починаєте суперечки. Постійні сварки до добра не доведуть.

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Лев

Так, ви природжений лідер. Однак, також зараз найманий працівник. Дотримуйтеся субординації. Ви не завжди можете знати, як буде краще. Зупиніться, або вам покажуть на вихід.

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Скорпіон

Перестаньте думати лише про себе та власну вигоду. Досить вирішувати на роботі особисте. Ви або виконуєте поставлені завдання, або ризикуєте втратити її.

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