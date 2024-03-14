Так, Риби, Рак і Скорпіон переважно не вміють керувати своїми емоціями, пише LifeStyle 24.
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Риби
Риби — дуже чутливий знак зодіаку. Нерідко вони не вміють керувати своїми емоціями.
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Рак
Ці люди схильні до переживань. Емоції Раків можуть легко виходити з-під контролю.
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Овен
Народжені під цим знаком зодіаку мають запальний характер. Вони не будуть мовчати й терпіти, якщо щось не влаштовує. Овни можуть швидко емоційно вибухнути.
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