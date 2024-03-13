Так, Діва, Риби, Скорпіон і Стрілець, зовсім скоро у вас можуть виникнути проблеми, пише LifeStyle 24.

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Діва

Уже цього тижня виникнути певні труднощі. Вони ускладнять ваш для до успіху.

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Риби

Весна буде вдалою у багатьох сферах життя. Втім, не у всіх. Риби, у вас можуть з'явитися проблеми на роботі.

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Скорпіон

Особисте життя нарешті наладиться. Тим часом у сфері фінансів чекати шаленого успіху не варто.

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Стрілець

Перед вами постануть серйозні виклики. Вам під силу їх пройти. Однак, не чекайте, що це буде легко зробити.

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