Так, найчастіше конфліктують з близкими Овен, Лев і Стрілець. Чому саме, пояснює LifeStyle 24.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку дуже часто можуть конфліктувати з рідними. Овни запальні та вперті. Вони не готові йти на почтупки й завжди відстоюють свою точну зору, навіть якщо помиляються.

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Лев

Ці люди хочуть завжди бути в центрі уваги, контролювати абсолютно все. Леви можуть обмежувати близьких, наполягаючи на задоволенні лише своїх потреб.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку ненавидять, якщо їх у чомусь намагаються обмежити. Стрільці прямолінійні й не терпітимуть, якщо їх щось не влаштовує.

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