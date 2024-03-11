Рак, Козоріг, Лев і Стрілець, уже до кінця березня партнер може розбити вам серце. Доведеться переживати зраду, пише Love 24.

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Рак

У березні вам варто бути обережними й уважними до свого партнера. Кохана людина може зрадити.

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Лев

У вас можливі проблеми в особистому житті. Партнер скочить у гречку. Сприйняти цю правду буде важко.

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Стрілець

Ваше життя може раптово перевернутися з ніг на голову. Кохана людина вдарить у саме серце.

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Козоріг

Будьте обережні й покладайтеся лише на себе. Можете опинитися в любовному трикутнику. Кохана людина піде наліво.

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