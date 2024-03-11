Рак, Козерог, Лев и Стрелец, уже к концу марта партнер может разбить вам сердце. Придется переживать измену, пишет Love 24.
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Рак
В марте вам стоит быть осторожными и внимательными к своему партнеру. Любимый человек может изменить.
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Лев
У вас возможны проблемы в личной жизни. Партнер пригнёт в гречку. Воспринять эту правду будет трудно.
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Стрелец
Ваша жизнь может внезапно перевернуться с ног на голову. Любимый человек ударит в самое сердце.
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Козерог
Будьте осторожны и полагайтесь только на себя. Можете оказаться в любовном треугольнике. Любимый человек пойдет налево.
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