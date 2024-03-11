Звезды предсказывают, что Венера будет очень благосклонна к Скорпионам. Уже совсем скоро их жизнь изменится к лучшему, пишет Love 24.

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Скорпион

Эта неделя будет для Скорпионов полна положительных эмоций. Совсем скоро можете встретить человека, которое перевернет ваш мир с ног на голову.

Скорпионы, то, что приготовила судьба, сильно поразит. Никто еще так сильно вас не любил, и вы еще так сильно никого не любили.

Будет казаться, будто знакомы десятки лет, впрочем, всегда есть то, что еще хотите узнать. Абсолютно все. О каждом дне, может даже каждой минуте жизни. И это будет взаимно.

Позвольте себе ощутить всю нежность, тепло, одновременно страсть. Пусть сильное пламя разгорится между вами. Оно сделает обоих по-настоящему счастливыми.

Всегда вместе, рядом, наслаждаясь друг другом, развиваясь, строя совместные планы и достигая их. Так, как вы мечтали.

Откройте свое сердце для любви. Вот увидите, в этот раз все точно получится как нельзя лучше.

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Гороскоп для Скорпионов