Близнецы, Стрелец и Весы. Именно эти трое имеют лучшую совместимость с Водолеем, передает Love 24.

Кстати 3 знака зодиака, с которыми Водолей никогда не будет счастлив

Близнецы

Водолеи и Близнецы имеют много общего, – коммуникабельность, ценности, взгляды на жизнь. Это позволяет им понимать друг друга. Эти знаки умеют вдохновлять партнера.

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Весы

Водолеи и Весы могут построить очень крепкие отношения. Оба знака ценят свободу и независимость. Они знают, как поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях и совместно развиваться как личности.

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Стрелец

Водолеи и Стрельцы могут создать прямо-таки идеальную семью. У них общие ценности и любовь к приключениям. Эти знаки прекрасно дополняют друг друга и знают, как найти общий язык.

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