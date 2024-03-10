Близнюки, Стрілець і Терези. Саме ці троє мають найкращу сумісність з Водолієм, передає Love 24.

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Близнюки

Водолії та Близнюки мають багато спільного, — комунікабельність, цінності, погляди на життя. Це дозволяє їм розуміти один одного. Ці знаки вміють надихати партнера.

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Терези

Водолії та Терези можуть побудувати дуже міцні стосунки. Обидва знаки цінують свободу і незалежність. Вони знають, як підтримувати один одного у будь-яких життєвих ситуаціях та спільно розвиватися як особистості.

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Стрілець

Водолії та Стрільці можуть створити прямо-таки ідеальну сім'ю. У них спільні цінності й любов до пригод. Ці знаки прекрасно доповнюють одне одного і знають, як знайти спільну мову.

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