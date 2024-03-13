Овен, Телець, Рак, Близнюки та Лев, не ігноруйте погіршення самопочуття. Вам варто більше уваги приділити своєму здоров'ю, пише LifeStyle 24.

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Овен

Овнам варто звернути увагу на активний відпочинок на свіжому повітрі. Це допоможе підняти настрій і покращити фізичну форму. Важливо включити в раціон багато свіжих фруктів та овочів, щоб підвищити імунітет та підтримувати організм у тонусі.

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Телець

Вам варто дотримуватися збалансованого харчування та режиму сну. Це допоможе зміцнити здоров'я. Також варто звернути увагу на регулярні прогулянки та медитацію для зняття напруги й покращення психічного стану.

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Терези

Терезам варто збагачувати свій раціон продуктами, що містять корисні речовини для роботи мозку, наприклад, горіхи та риба. Намагайтеся уникати стресу.

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Рак

Ракам важливо приділяти увагу психічному здоров'ю, зокрема, використовувати методи релаксації та медитації. Також варто вживати продукти, які сприяють очищенню організму та підтримці роботи шлунково-кишкового тракту.

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Лев

Левам варто приділяти увагу фізичним навантаженням. Це допоможе зберегти форму та позитивно вплине на самопочуття. Рекомендується вживати продукти, що містять вітаміни та мінерали, для підтримки здоров'я та енергії.

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