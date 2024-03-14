Так, Рыбы, Рак и Скорпион преимущественно не умеют управлять своими эмоциями, пишет LifeStyle 24.

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Рыбы

Рыбы — очень чувствительный знак зодиака. Нередко они не умеют управлять своими эмоциями.

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Рак

Эти люди склонны к переживаниям. Эмоции Раков могут легко выходить из-под контроля.

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Овен

Рожденные под этим знаком зодиака имеют вспыльчивый характер. Они не будут молчать и терпеть, если что-то не устраивает. Овны могут быстро эмоционально взорваться.

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