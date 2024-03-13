Речь идет о Стрельцах, Львах и Девах. Уже в марте они станут настоящими богачами. Подробнее расскажет LifeStyle 24 в своем гороскопе.

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Стрелец

Стрельцов порадуют приятными новостями с работы уже на следующей неделе. Теперь денег всегда будет достаточно, даже сможете откладывать и делать драгоценные подарки себе, родным и друзьям. Вы никогда не думали, что судьба готовит настолько крутой период в жизни. Однако точно заслужили его.

Гороскоп для Стрельцов

Лев

Львы, продолжайте работать, ведь уже к концу месяца ваши старания дадут просто невероятные плоды. Вы, пожалуй, первый раз в жизни будете чувствовать себя настолько счастливыми. Дело в том, что получите не только большую премию, но и увеличение заработной платы. Вы долго об этом мечтали.

Гороскоп для Львов

Дева

Девы уже и не думали, что когда-то прибыль возрастет. Ведь, несмотря на все старания, средств постоянно не хватало. Однако астрологи имеют для вас отличные новости. В частности, они говорят, что в марте большая сумма денег придет очень неожиданно. Кроме того, в такой момент, когда вам это будет жизненно необходимо.

Гороскоп для Дев