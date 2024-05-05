Це потрібно знати: кому з родичів не можна одружуватися

В Україні дозволено одружуватися з 18 років, хоча є випадки, коли церемонію проводять і в 16. Однак це робиться добровільно та лише за рішенням суду.

Важливим також є момент, що не всім можна укладати шлюб. Йдеться, зокрема, про родичів. Детальніше про це розповість LifeStyle 24.

До речі Коли не варто укладати шлюб: названо 2 найгірших місяці

Кому не можна укладати шлюб

Заборонено одружуватися батькам з дітьми та бабусям й дідусям з онуками. Під такі обмеження також підпадають рідні й двоюрідні брати та сестри, дядьки та племінниці, тьоті та племінники. У список потрапили рідні між собою люди, які не можуть мати таких близьких та інтимних стосунків.

Коли найкраще одружуватися