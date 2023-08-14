Експерти визначили продукти та їжу, яка негативно впливає на ріст волосся, його здоров'я та міцність. Від них краще відмовитися.

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Соки для детоксу

Бажання "очистити" організм соками та смузі для детоксу лише нашкодить здоров'ю волосся. Волосся не отримує достатню кількість білка, починає випадати та рости значно повільніше. Детокс-дієта не має достатньо поживних речовин, щоб підтримувати організм у здоровому стані.

Штучні підсолоджувачі та содова

Штучні підсолоджувачі фентоламін і аспартам можуть витончувати та пошкоджувати волосся. Дієтична кока-кола точно не сприятиме росту волосся, а лиш гальмуватиме його.

Цукор

Шкоду цукру можна описати у кількох пунктах. Він перешкоджає засвоєнню організмом білка, склеює волосяні фолікули. Волосся слабшає, його ріс гальмується.

Алкоголь

Алкоголь шкідливий для всього організму, але й для волосся. Алкогольні напої перешкоджають засвоєнню цинку в організмі, що важливий для росту волосся. Також алкоголь призводить до сухості волосся.

Риба-меч

Не всі види риби містять поживні речовини для здоров'я волосся. Наприклад, риба-меч має високий рівень ртуті, що негативно впливає на його ріст. Серед інших риб з вмістом ртуті – деякі види тунця та скумбрії.

Смажена їжа

Смажені продукти містять шкідливі жири та гідрогенізовані олії. Вони призводять до випадіння волосся.

Сіль

Велика кількість солі у раціоні зневоднює організм, що призводить до сухості шкіри голови. Також сіль перешкоджає поглинанню корисних речовин. Сіль варто вживати з розумом: за даними Центру контролю захворювань США, здорова кількість солі на день – 2300 міліграми на день.