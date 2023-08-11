Волосся, що надто швидко стає забрудненим, а корені – жирними, – часта й поширена проблема. Причина може ховатися у неправильному догляді.

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Чому швидко жирніє волосся

Стилістка Еббі Юнг дізналась несподіваний факт про догляд за волоссям зі старого журналу 80-х. Якщо волосся жирніє надто швидко й вам доводиться часто його мити, можливо, причина у тому, що ви неправильно його сушите.

Річ у тім, що багато хто сушить волосся природним методом, тобто чекає, коли воно висохне самостійно. Та насправді це може призвести до того, що шкіра голови сильніше виділяє жир та сало.

Іншим методом сушіння волосся є використання фену. Гаряче повітря впливає на те, що шкірне сало висушується разом із вологою. Водночас це може травмувати волосся, особливо, якщо не використовувати термозахист.

Стилістка радить комбінувати ці два способи. Підсушувати корені волосся феном, але давати кінчикам висохнути самостійно.