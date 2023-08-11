Волосы, которые слишком быстро становятся загрязненными, а корни – жирными, – частая и распространенная проблема. Причина может скрываться в неправильном уходе.
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Почему быстро жирнеют волосы
Стилистка Эбби Юнг узнала неожиданный факт об уходе за волосами из старого журнала 80-х. Если волосы жирнеют слишком быстро и вам приходится часто их мыть, возможно, причина в том, что вы неправильно их сушите.
Дело в том, что многие сушат волосы естественным методом, то есть ждут, когда они высохнут самостоятельно. Но это может привести к тому, что кожа головы сильнее выделяет жир и сало.
Другим методом сушки волос является использование фена. Горячий воздух оказывает влияние на то, что кожное сало высушивается вместе с влагой. В то же время это может травмировать волосы, особенно если не использовать термозащиту.
Стилистка советует комбинировать эти два способа. Подсушивать корни волос феном, но давать кончикам высохнуть самостоятельно.