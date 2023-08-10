Гейлі Бібер започаткувала черговий тренд, що точно протримається до завершення літа. Це стиль Strawberry Girl – полунична дівчина, пише 24 Канал.

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Strawberry Girl від Гейлі Бібер

Головні риси "полуничної дівчинки" – рожеві рум'яні щоки та обличчя у веснянках. Шкіра повинна виглядати так, наче ви увесь день провели під сонцем.

Гейлі Бібер показала, що таке Strawberry Girl для неї. На додаток до полуничних рум'ян та веснянок модель вклала брови гелем, підкрутила вії та зволожила губи.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Щоб стати тією самою "полуничною дівчинкою", почати слід зі зволоження. Після крему можна використати легкий тінт або відтінковий сонцезахисний крем. Рум'яна краще обрати кремові – лише вони нададуть ефект сяйва. Наносьте продукт на яблучка щік та перенісся, – туди, де справді найбільше потрапляє сонце.

Ластовиння – деталь, що стане доповненням образу. Якщо у вас немає плямок від природи, їх можна створити. Візьміть олівець для брів та нанесіть крапками на центр обличчя, а після злегка розтушуйте.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі