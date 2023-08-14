Эксперты определили продукты и пищу, которая негативно влияет на рост волос, его здоровье. От них лучше отказаться.

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Соки для детоксикации

Желание "очистить" организм соками и смузи для детоксикации только навредит здоровью волос. Волосы не получают достаточное количество белка, начинают выпадать и расти значительно медленнее. Детокс-диета не обладает достаточно питательными веществами, чтобы поддерживать организм в здоровом состоянии.

Искусственные подсластители и содовая.

Искусственные подсластители фентоламина и аспартам могут истончать и повреждать волосы. Диетическая кока-кола точно не будет способствовать росту волос, а будет тормозить их.

Сахар

Вред сахара можно описать в нескольких пунктах. Он препятствует усвоению организмом белка, склеивает волосяные фолликулы. Волосы слабеют, его рос тормозится.

Алкоголь

Алкоголь вреден для всего организма, но и для волос. Алкогольные напитки препятствуют усвоению цинка в организме, что важно для роста волос. Также алкоголь приводит к сухости волос.

Рыба-меч

Не все виды рыбы содержат питательные вещества для здоровья волос. К примеру, рыба-меч имеет высокий уровень ртути, что негативно влияет на его рост. Среди других рыб с содержанием ртути – некоторые виды тунца и скумбрии.

Жареная еда

Жареные продукты содержат вредные жиры и гидрогенизированные растительные масла. Они приводят к выпадению волос.

Соль

Большое количество соли в рационе обезвоживает организм, что приводит к сухости кожи головы. Также соль препятствует поглощению полезных веществ. Соль следует употреблять с умом: по данным Центра контроля заболеваний США, здоровое количество соли в день – 2300 мг в день.