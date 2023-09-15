Якщо не любите насичений макіяж, то у косметичці буде достатньо тримати всього 3 б'юті-продукти, пише 24 Канал. Вони дозволять швидко надати собі свіжого та доглянутого вигляду у будь-який момент.

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Пудра або тональний

Тональний засіб допомагає вирівняти тон шкіри, приховати недоліки та надати обличчю свіжості. Важливо підібрати вдалий відтінок та легку структуру тонального крему, який можна було б швидко розтушувати руками. Якщо у вас жирний тип шкіри, краще замість тонального використовувати пудру.



Що покласти в косметичку / Фото Pixabay

Продукт для губ

У косметичку варто покласти будь-який засіб для губ – помаду, блиск для губ, олію-тінт чи просто бальзам. Все залежить від ваших вподобань. Це доповнить ваш макіяж.



Що покласти в косметичку / Фото Pixabay

Продукт для очей

Найкращим варіантом буде туш для вій, адже вона робить погляд більш відкритим та виразним. Це один з основних косметичних продуктів, який може підкреслити ваші очі. Але за бажанням у косметичку можна покласти олівець або лайнер, якщо ви надаєте перевагу стрілкам.



Що покласти в косметичку / Фото Pixabay