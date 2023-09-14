Якщо ви у пошуках останньої найгарячішої тенденції у зачісках – далеко ходити не треба. Днями у світ вийшла принцеса Уельська та продемонструвала розкішний приклад.

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Новий стиль Кейт Міддлтон

Принцеса з'явилась на публіці у темно-синьому штанному костюмі Alexander McQueen. Та найбільшу увагу привертало її хвилясте каштанове волосся.

Так, Кейт Міддлтон оновила свою зачіску, додавши елегантний чубчик у стилі американської акторки Фарри Фосетт.

Американська акторка Фарра Фосетт була іконою краси у 70-х та зіркою серіалу "Ангели Чарлі". Її акуратний чубчик у вигляді шторки є м'якшим варіантом звичайного чубчика. Це хороша ідея для тих, хто хоче додати деталей у зачіску, але не наважується на радикальні зміни.



Фарра Фосетт / Фото з Вікіпедії

Тож сміливо вирушайте до перукарів з проханням оновити свою зачіску. Якщо ви боїтесь, що стрижка буде надто коротка, попросіть обрізати волосся на рівні підборіддя. Якщо ж готові до різкіших змін – найкоротша точка чубчика повинна бути на лінії кінчика носа.

Як продемонструвала Кейт Міддлтон, такий чубчик – гарний трюк, щоб обрамити волосся. На відміну від інших чубчиків, він довший. Тому за ним легше доглядати та простіше вкладати. Наприклад, висушуючи волосся, випряміть його вперед з допомогою щітки, або закрутіть назад для більшого об'єму.