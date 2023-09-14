Если вы в поисках последней горячей тенденции в прическах – далеко ходить не надо. На днях в свет вышла принцесса Уэльская и продемонстрировала роскошный пример.

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Новый стиль Кейт Миддлтон

Принцесса появилась на публике в темно-синем брючном костюме Alexander McQueen. Но наибольшее внимание привлекали ее волнистые каштановые волосы.

Так, Кейт Миддлтон обновила свою прическу, добавив элегантную челку в стиле американской актрисы Фарри Фосетт.

Американская актриса Фарра Фосетт была иконой красоты в 70-х и звездой сериала "Ангелы Чарли". Ее аккуратная челка в виде шторки является более мягким вариантом обычной челки. Это хорошая идея для тех, кто хочет добавить детали в прическу, но не решается на радикальные изменения.



Фарра Фосетт / Фото из Википедии

Так что смело отправляйтесь к парикмахерам с просьбой обновить свою прическу. Если вы боитесь, что стрижка будет слишком короткой, попросите обрезать волосы на уровне подбородка. Если же готовы к более резким изменениям – кратчайшая точка челки должна быть на линии кончика носа.

Как продемонстрировала Кейт Миддлтон, такая челка – хороший трюк, чтобы обрамить волосы. В отличие от других челок, он длиннее. Поэтому за ним легче ухаживать и проще вкладывать. Например, высушив волосы, выпрямите их вперед с помощью щетки, или закрутите назад для большего объема.