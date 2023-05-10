Деякі помади та їхні відтінки можуть не спрацювати для літніх жінок та додати віку. Експерти краси назвали ті кольори, які підкреслюють сухість шкіри навколо губ та зморшки.

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Морозяні відтінки

Відтінки такого типу пасують не всім, а особливо вони не підходять жінкам, старшим за 40 років. Вони додають віку та вже давно визнані антитрендом.



Помади, що додають віку / Фото з пінтересту

Кольори металік

Це відтінки помад, що схожі на морозяно-мерехтливі. Блиск тільки підкреслює зморшки та текстуру губ. Особливо це стосується рожевого відтінку й кольору фуксії у металічному стилі.



Помади, що додають віку / Фото з пінтересту

Якщо вам подобається природний блиск губ, робіть вибір на користь матових помад з додаванням блиску для губ. Така комбінація матиме більш природний і вдалий вигляд.

Нюдові кольори

Нюдова помада може злитися з кольором шкіри та матиме неприємний вигляд на губах. Вона затьмарює красу шкіри та додає років.



Помади, що додають віку / Фото з пінтересту

Фанатам нюдових помад все ж є порада для більш живого вигляду губ та макіяжу загалом. По-перше, підкресліть лінію губ олівцем, що на тон темніший від помади. Після цього нанесіть ваш улюблений продукт і додайте зверху трохи кольору: рожевого, персикового чи фіолетового (який більш пасує вашому тону шкіри). Розтушуйте пальцем для природного фінішу й ви помітите різницю.