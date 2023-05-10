Некоторые помады и их оттенки могут не сработать для пожилых женщин и прибавить возраст. Эксперты красоты назвали цвета, которые подчеркивают сухость кожи вокруг губ и морщины.

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Морозные оттенки

Оттенки такого типа подходят не всем, а особенно они не подходят женщинам старше 40 лет. Они прибавляют возраст и уже давно признаны антитрендом.



Помады, прибавляющие возраст / Фото из пинтереста

Цвет металлик

Это оттенки помад, похожие на морозно-мерцающие. Блеск только подчеркивает морщинки и текстуру губ. Особенно это касается розового оттенка и цвета фуксии в металлическом стиле.



Помады, прибавляющие возраст / Фото из пинтереста

Если вам нравится естественный блеск губ, делайте выбор в пользу матовых помад с добавлением блеска для губ. Такая комбинация будет выглядеть более естественно и удачно.

Нюдовые цвета

Нудная помада может слиться с цветом кожи и будет неприятно выглядеть на губах. Она омрачает красоту кожи и прибавляет лет.



Помады, прибавляющие возраст / Фото из пинтереста

Фанатам чудесных помад все же есть совет для более живого вида губ и макияжа в целом. Во-первых, подчеркните линию губ карандашом, который на тон темнее помады. После этого нанесите ваш любимый продукт и добавьте сверху немного цвета: розового, персикового или фиолетового (который больше подходит вашему тону кожи). Растушуйте пальцем для природного финиша и вы заметите разницу.